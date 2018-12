Egipt. Wybuch przy autokarze turystycznym w Kairze. Dwie osoby nie żyją

Do eksplozji doszło w piątek 28 grudnia około godziny 18:15 czasu lokalnego w pobliżu ulic Al Maryotia i Al Haram - jednych z najbardziej znanych arterii w Kairze. Na chwilę obecną nie wiadomo jaka jest dokładna przyczyna wybuchu ani w jakich okolicznościach do niego doszło. Bomba, która spowodowała eksplozję, miała znajdować się przy drodze, którą jechał autobus. W związku z tym służby ewakuowały cały okoliczny obszar i przeszukują go pod kątem innych ładunków wybuchowych.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że wskutek wybuchu zginęło dwóch turystów pochodzących z Wietnamu, a dziesięć innych osób zostało rannych. Według ustaleń resortu wśród poszkodowanych, którzy zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala jest dziesięciu turystów oraz dwóch obywateli Egiptu - przewodnik oraz kierowca autobusu.

Według wstępnych informacji ładunek wybuchowy był domowej roboty. Na razie żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu.