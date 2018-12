Trenerka koszykówki wykorzystywała seksualnie nieletnie. Zapadł wyrok

Już w sierpniu tego roku 38-letnia kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów. Oskarżenia dotyczyły seksualnych kontaktów z nieletnimi zawodniczkami, m.in. 13-latką. Była nauczycielka przez 25 lat pozostanie w rejestrze przestępców seksualnych. Ponadto musi odbyć 100 godzin prac społecznych.

Zapraszała nastolatki do domu

Jak podaje „The Sun”, 38-latka prowadziła zajęcia z koszykówki dla dziewcząt w dzielnicy Loyalsock Township w latach 2012-2015. Młodsza z dwóch ofiar, która ma teraz 18 lat, twierdziła, że została „zmanipulowana” przez kobietę. – Zaatakowała mnie, jak mogła mi to zrobić? Ukradła mi najlepsze lata mojego życia – relacjonowała.

Do kontaktów seksualnych z nieletnimi miało dochodzić w domu nauczycielki oraz w innym budynku, do którego kobieta miała dostęp. Skazana spotykała się również ze starszą nastolatką, która aktualnie jest już zamężna. Między nimi miało dojść do ponad 50 kontaktów seksualnych. Z dokumentów śledczych wynika, że 38-latka wykorzystywała nieletnie od co najmniej 2009 r.

