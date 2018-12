Część wulkanu po prostu zniknęła. Anak Krakatau stracił dwie trzecie swojej wysokości

Japońskie służby kartograficzne Geoospatial Information Authority of Japan (GSI) opublikowały zdjęcia radarowe indonezyjskiej wyspy Anak Krakatau. 22 grudnia doszło tam do erupcji wulkanu, co było bezpośrednią przyczyną tragicznego w skutkach tsunami. W wyniku wybuchu i zapadnięcia się krateru Anak Krakatau zmniejszył swą objętość o 150-180 milionów metrów sześciennych. Wynosi ona obecnie 40-70 milionów metrów sześciennych. Tak twierdzą naukowcy z Indonezyjskiego Centrum Wulkanologii i Ograniczenia Skutków Katastrof Naturalnych. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia, pokazujące jakie zmiany zaszły w wyniku erupcji.

Porównując zdjęcie sprzed wybuchu (20 sierpnia) i po nim (24 grudnia) widać znaczne przekształcenia stożka wulkanicznego i krateru. W wyniku erupcji do Cieśniny Sundajskiej osunęła się znaczna część południowo-zachodniego zbocza. Indonezyjski wulkan stracił dwie trzecie wysokości. Jeszcze tydzień temu stożek wulkaniczny mierzył 338 metrów wysokości. Teraz ma zaledwie 110 metrów.