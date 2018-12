Szokujące komentarze pod zdjęciami chorego dziecka. „Nie sądziliśmy, że tacy ludzie istnieją”

Naffi i Racheli Goldman z Manchesteru ujawnili, że mają „złamane serca” z powodu komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciami ich córeczki. Batya urodziła się z rzadką chorobą, przez którą ma zniekształconą czaszkę i skręcony kręgosłup. Dziecko nie widzi, nie słyszy i nie jest zdolne do samodzielnego oddychania. Mimo to, rodzice walczą o życie dziewczynki i zapewniają jej niezbędną opiekę.

Para postanowiła ostatnio opublikować zdjęcia córki na Facebooku, ale reakcja części internautów była dla nich szokująca. – To, co mówili ludzie, było okropne. Pisali, że nigdy nie widzieli tak brzydkiego dziecka, że nasza córka jest stworzeniem. Jedna osoba powiedziała, że ​​to, co robimy, to nadużycie, a ktoś inny dodał, że wygląda jak jakiś potwór – opowiadają rodzice. – Pytali, dlaczego ta istota przyszła na świat i sugerowali, że powinniśmy ją zabić. To nas załamało – dodają.

Dziecko, o którym mowa urodziło się 3 stycznia w Izraelu. Rodzice od początku wiedzieli, że ich córka przyjdzie na świat z poważnymi wadami, ale nie myśleli o przeprowadzeniu aborcji, chociaż wspominali o niej lekarze. – Wiedzieliśmy, że zajmiemy się darem, który otrzymaliśmy – wyjaśniają rodzice, którzy starają się teraz wrócić do Wielkiej Brytanii. Na razie podporządkowali swoje życie chorej córce. To pochłania ich cały czas. Para zbiera pieniądze na pokrycie kosztów opieki.

Czytaj także:

Niesamowita przemiana kobiety po operacji usunięcia guza. Jak wygląda teraz?