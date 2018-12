Rosja. Eksplozja w 10-piętrowym bloku. Są zabici, trwa akcja ratunkowa

Do eksplozji doszło około godziny 4:00 nad ranem czasu lokalnego. Władze informują, że po wybuchu gazu doszło do zawalenia się pięter od 3 do 10, co utrudniło mieszkańcom wydostanie się na zewnątrz. Ogólnie uszkodzeniom uległo 48 mieszkań, w których w sumie mieszkało 110 osób.

Dotychczas na miejscu tragedii pracuje 469 ratowników. Z całego obwodu czelabińskiego i sąsiadującego regionu Baszkirii sprowadzane są dodatkowe służby, w tym psychiatrzy i jednostki K-9.

Media rosyjskie informują, że o zdarzeniu poinformowany został prezydent Rosji Władimir Putin i wysłał on na miejsce ministra ds. nagłych wypadków, a ministrowi zdrowia polecił przydzielenie na miejsce wszystkich niezbędnych zasobów.

Komisja Śledcza wszczęła śledztwo w sprawie incydentu. Tymczasem Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) powiedziała, że ​​jak dotąd wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu gazu.

