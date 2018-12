Rzucili wszystko i wyruszyli w podróż szkolnym autobusem. Tak wygląda ich życie

„To jest dom, który jest ciepły i przytulny, a jednocześnie reprezentuje minimalistyczny styl życia” – pisze para. „Autobus szkolny to idealna pusta skorupa do stworzenia idealnego domu na kółkach. Spędziliśmy miesiące projektując do tak, aby pasowało do naszych potrzeb. Nasz autobus jest całkowicie odcięty od sieci i ma wszystko – od pełnej kuchni po sypialnię i łazienkę” – czytamy.

Para podczas ostatnich ośmiu miesięcy była w 19 stanach Ameryki, a w Nowy Rok chce dotrzeć na Wschodnie Wybrzeże. Cel jest jeden – zobaczyć jak najwięcej, nim zdecydują się wreszcie gdzieś zatrzymać się na stałe.