Noworoczne przemówienie Angeli Merkel. „W 2019 roku Niemcy wezmą na siebie większą odpowiedzialność międzynarodową”

Jak cytuje BBC, kanclerz Niemiec podkreśliła podczas orędzia, że stare pewniki dotyczące współpracy znalazły się „pod presją” , nawiązując do napiętych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Noworoczne przemówienie Angeli Merkel zostanie w całości pokazane w poniedziałek 31 grudnia.

Dziennikarze BBC zwracają uwagę na to, że w ciągu ostatniego roku kanclerz Merkel była wiodącym obrońcą multilateralizmu, w przeciwieństwie do amerykańskiej polityki zagranicznej Donalda Trumpa. – W naszym własnym interesie jest to, żeby wziąć na siebie większą odpowiedzialność – mówi podczas przemówienia Merkel, ostrzegając, że problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu, terroryzm czy migracja, nie można rozwiązać samodzielnie.

Kanclerz Niemiec zapewniła, że przyjmując tymczasowe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 2019 i 2020 roku, Niemcy będą dążyć do „globalnych rozwiązań” . Kanclerz, która ustąpi w 2021 roku, zobowiązała się do zwiększenia wydatków kraju na pomoc humanitarną oraz obronę.

Merkel również mówiła o głębokich podziałach politycznych w Niemczech, przyznając, że jej rząd zawiódł obywateli, ale wzywając do solidarności i współpracy. – Będziemy radzić sobie z wyzwaniami naszych czasów, jeśli będziemy trzymać się razem i współpracować z innymi poza granicami – podkreśliła.

