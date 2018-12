Nowy Rok na Times Square – artyści, środki bezpieczeństwa i atrakcje. Oto wszystko, co musisz wiedzieć

Tak, jak od lat, uroczystość na Time Square odbywa się pod ścisłą ochroną. Patrole sprawdzają, czy wchodzący na ten teren nie mają ze sobą broni. Wszyscy są wpuszczani do specjalnych stref, ogrodzonych metalowymi balustradami, gdzie czekają na północ. Każdy, który w tym miejscu był rok temu, będzie oczekiwał w tym roku lepszej pogody. Zeszłoroczne wydarzenie było jednym z najzimniejszych w historii. Poniedziałkowe temperatury wskazują, że będzie umiarkowanie ciepło, jednak może padać. Jest to niemały problem, ponieważ parasole są zakazane, ze względów bezpieczeństwa.

Deszcz czy słońce – wykonawcy będą się starali umilić to wydarzenie. Swoje hity zagrają zespoły Bastille i New Kids On The Block. Piosenkarka Bebe Rexha wykona „Imagine” Hohna Lennona przed 60-sekundowym odliczaniem przed wypuszczeniem kryształowej kuli. Szczęśliwcy, którym uda się zdobyć wyjątkowe miejsce na Time Square będą oglądać wydarzenia rozgrywane na scenie. Inni, zobaczą występy na dużych ekranach zamontowanych w tym miejscu.

W specjalnych strefach nie można mieć ze sobą plecaków, nie ma także koszy na śmieci. Eksperci szacują, że pojawi się w tym roku na Time Square około miliona ludzi. Do ochraniania terenu wydelegowanych jest tysiące policjantów i psy tropiące. Rozstawione jest też 1225 kamer bezpieczeństwa i 235 pojazdów "blokujących", używanych do zatrzymania wszelkich potencjalnych ataków pojazdów.

Oficjalnie impreza rozpoczyna się o godzinie 18:00. Kula, która w tym roku pokryta jest 2 688 kryształowymi trójkątami Waterford opadnie o północy, uwalniając przy konfetti. Wraz z nim wyrzucane będą w powietrze życzenia od ludzi z całego świata. Niektóre z nich czytane będą ze sceny przez cały wieczór.

