Rok 2019 już na Samoa i w Nowej Zelandii! Tak świętowali obywatele

W Nowej Zelandii toasty wzniesiono w południe czasu polskiego. Mieszkańcy Auckland podziwiali jak co roku imponujący pokaz fajerwerków odpalanych ze słynnej Sky Tower. O godzinie 14:00 odbędzie się słynne na cały świat show w Sydney. O 16:00 czasu polskiego nadejście nowego roku świętować będzie Japonia, o 17:00 Chiny, a o 22:00 Rosja.

Pierwsi w 2019 rok weszli jednak mieszkańcy Samoa. Samoa jeszcze kilka lat temu świętowało nadejście nowego roku jako ostatni kraj świata. Władze wyspy postanowiły jednak przekroczyć linię zmiany daty. Premier Samoa tłumaczył, że zrobiono to z przyczyn gospodarczych. – Było bardzo wielu prywatnych biznesmenów, którzy mówili mi, że taka zmiana będzie bardzo korzystna – wyjaśniał Sailele Malielegaoi Tuilaepa. Chodziło o to, aby zsynchronizować czas z Australią – dotychczas w piątek Samoańczycy nie mogli niczego załatwić ze swoimi australijskimi kontrahentami – ponieważ w Australii rozpoczynał się już weekend. Z kolei gdy Samoańczycy odpoczywali w niedzielę – w Australii rozpoczynał się poniedziałek. Teraz Samoa zdecydowało się „dołączyć” do zachodniej strony międzynarodowej linii zmiany daty.

