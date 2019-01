Masz dość nudnych selfie na Instagramie? Mamy coś dla ciebie

Peterowi Wihlborgowi daleko pod względem liczby obserwujących do Cristiano Ronaldo, którego na Instagramie śledzi 149 milionów osób. Mimo to udowadnia w mediach społecznościowych, że jest niezwykle kreatywny. Na Instagramie publikuje zdjęcia, które są naprawdę zaskakujące. Nie można im odebrać oryginalności, a jego twórcy – pomysłowości. – Mam dość nudnych selfie – powiedział mężczyzna. Wihlborg zachęca do odwiedzania jego profilu. – Obserwuj mnie, jeśli uznasz moją twórczość za inspirującą – dodał.

Wśród publikowanych przez Petera Wihlborga zdjęć typowych selfie jest niewiele. Oprócz fotografii, na których widać mężczyznę, zamieszcza on także i takie zdjęcia, które przedstawiają między innymi krajobrazy. Pojawiające się na profilu Wihlborga na Instagramie fotografie są często przerabiane. Dzięki technicznym zabiegom, a także dodawaniu pewnych rekwizytów nabierają wyjątkowego charakteru. Jak oceniacie oryginalność jego pomysłów?

