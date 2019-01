Trenerka fitness zrzuciła 45 kilogramów. Opublikowała nagie zdjęcie

Mallory King to trenerka fitness. Schudła łącznie 45 kilogramów. Jak sama mówi, jej celem jest „pomaganie kobietom, by zauważyły swoją wyjątkowość i rozwijały potencjał". Na Instagramie publikuje motywacyjne tweety, w których zachęca obserwatorki do akceptacji własnego ciała. „Nie jesteś sama, jeśli próbujesz wyglądać w kostiumie kąpielowym tak jak modelka, która go reklamuje i to się nie udaje" – napisała pod zdjęciem, na którym zestawiła siebie i modelkę w stroju jednoczęściowym. King w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia bez obrabiania ich w programach graficznych. Pokazuje swoje ciało z „niedoskonałościami”. „Przypomnijmy, oświetlenie ma znaczenie i nie powinniście porównywać się z osobami, które widzicie w internecie” – dodała w innym wpisie.

Mallory King niedawno opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym jest naga. Jest na nim grubsza o około 10 kilogramów niż obecnie. „Teraz, gdy straciłam niemal 10 kilogramów, czy bardziej siebie kocham? Nie. Czy czuję się bardziej pewna siebie? Nie. Czy czuję się lepiej? Tak” – napisała na Instagramie. Przekonywała również swoich obserwatorów, że poczucie pewności siebie należy budować w oparciu o to, kim się jest, a nie jak się wygląda. „Możesz znaleźć się w punkcie, w którym twoja wartość opiera się na tym, kim jesteś, a nie na tym, jak wyglądasz" – przekonywała na Instagramie.

