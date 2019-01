Jak pomóc psom w sylwestra? Ford Motor Co. stworzył specjalną, dźwiękoszczelną budę

Graeme Hall, trener psów, którego przedstawia w swoim filmie promocyjnym na temat dźwiękoszczelnej budy firma Ford Motor Co., tłumaczy, że około połowa wszystkich psów ma fobię związaną z fajerwerkami. „Dla psów fajerwerki różnią się od różnych naturalnych dźwięków, jak na przykład grzmot” – zaznacza.

Aby stworzyć dźwiękoszczelną budę naukowcy z firmy Ford wyjęli z samochodu technologię eliminacji aktywnego hałasu i włożyli ją do nowego wynalazku. "Buda, jak wiele np. dobrej jakości słuchawek, wyposażona jest w mikrofony, który wykrywają głośne dźwięki z zewnątrz i kierują je do rurek o częstotliwościach eliminujących dźwięk" – pisze firma. Producent zapewnia, że buda redukuje hałas do poziomu, który nie będzie denerwować naszych psów. Oprócz aktywnej kontroli hałasu, buda jest też zrobiona z paneli eliminacji szumów, automatyczne drzwi, antywibracyjne pionki blokowe i dźwiękoszczelną wentylację.

– Dla tych, którzy widzieli, jak ich psy cierpią w święta pełne fajerwerków, ten zaawansowany technologicznie dom dla psów jest z pewnością radością. Ale to, czy zostanie udostępniony konsumentom, zależy od zainteresowania taką budą – powiedział rzecznik prasowy Forda w Detroit. Jak dodaje, głównym powodem, dla którego Ford zaprojektował tę budę jest informowanie konsumentów o tym, w jaki sposób technologia może przynieść im korzyści w codziennych sytuacjach.

Dźwiękoszczelna buda dla psów firmy Ford może być dostępna już w 2019 roku.