10-miesięczne dziecko przeżyło katastrofę w Magnitogorsku. Pod gruzami spędziło 36 godzin

Dziecko przetrwało niskie temperatury ponieważ było ciepło ubrane, a w momencie eksplozji znajdowało się w swoim łóżeczku. Dziewczynka została natychmiast zabrana do szpitala. Jej stan jest ciężki, ale niezagrażający życiu. Jak podają media rosyjskie, udało się także uratować matkę dziecka z jej drugim, trzyletnim dzieckiem - znajdują się oni w szpitalu.

Do eksplozji doszło około godziny 4:00 nad ranem w poniedziałek 31 grudnia. Władze informują, że po wybuchu gazu doszło do zawalenia się pięter od 3 do 10, co utrudniło mieszkańcom wydostanie się na zewnątrz. Ogólnie uszkodzeniom uległo 48 mieszkań, w których w sumie mieszkało 110 osób.

Pod gruzami zawalonego bloku mieszkalnego w Magnitogorsku znajdować się może wciąż 37 osób. Do tej pory osiem osób zginęło w wyniku zdarzenia.