Katar wprowadził „podatek od grzechu”. Kibice mają poważny problem

Tzw. podatek od grzechu przedstawiany jest przez władze kraju jako sposób na walkę ze szkodzącymi zdrowiu artykułami. 100-procentowy podatek został nałożony na wszystkie rodzaje alkoholu importowane do muzułmańskiego kraju. "Poskutkuje to wzrostem cen alkoholu o sto procent" - poinformowała w specjalnym liście Qatar Distribution Company, jedyny legalny sprzedawca alkoholu w tym kraju.

„The New York Times” podaje, że oznacza to skokowy wzrost cen napojów wyskokowych, które już wcześniej nie należały do najniższych. Przykładowo, cena 24-paku piwa będzie wynosiła około 104 dolarów. Za butelkę ginu trzeba będzie zapłacić ponad 93 dolary. Na pewno nie ucieszy to kibiców, którzy przylecą do Kataru na Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Już wcześniej władze kraju ogłosiły, że spożywanie alkoholu będzie możliwe tylko w strefach stworzonych specjalnie dla fanów piłki nożnej.

