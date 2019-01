Melania Trump bawiła się w Sylwestra bez męża. Do sieci trafiły zdjęcia

Zdjęcia publikowane przez Melanię Trump w mediach społecznościowych są zazwyczaj stonowane i przedstawiają parę prezydencką w oficjalnych okolicznościach. W pierwszy dzień nowego roku pierwsza dama postanowiła zaskoczyć internautów i opublikowała selfie z okolicznościowymi życzeniami.

Selfie z gośćmi

Na tym nie koniec aktywności Melanii w mediach społecznościowych. Żona prezydenta pojawiła się na przyjęciu sylwestrowym w resorcie Mar-a-Lago leżącym na Florydzie. Posiadłość nazywaną „zimowym Białym Domem” odwiedziły osoby ze świata polityki i mody. Wspólnie z pierwszą damą, która wystąpiła w czarnej sukience od Stelli McCartney, bawili się m.in. ambasador ONZ Paolo Zampolli, modelka Amanda Ungaro czy konserwatywny działacz społeczny Charlie Kirk. Melania Trump chętnie pozowała do zdjęć, które były następnie publikowane na Instagramie i Twitterze.

Co znamienne, pierwsza dama pojawiła się na przyjęciu bez męża. Donald Trump zmaga się z kryzysem politycznym po tym, jak ogłoszono częściowe zawieszenie rządu. Doszło do tego po tym, jak Kongres nie przyjął prowizorium budżetowego w związku z żądaniem prezydenta, by rząd przeznaczył 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem.

