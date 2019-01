Naukowcy ostrzegają. Morz Martwe wkrótce może stać się małym zbiornikiem

Chociaż fakt, że Morze Martwe kurczy się, nie jest przełomowym odkryciem, to ostatnio to zjawisko przybrało na sile. Wpływ na to mają zmiany klimatyczne oraz działalność człowieka. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, już za kilkadziesiąt lat popularne jezioro może stać się małym zbiornikiem.

O wynikach badań naukowych napisał Sky News. Naukowcy alarmują, że Morze Martwe kurczy się w ostatnich latach w szybszym tempie niż kiedykolwiek. Z badań wynika, że obecnie poziom jeziora obniża się nawet o 1,5 metra rocznie, a już w połowie obecnego stulecia może stać się niewielkim zbiornikiem. Wpływ na to ma przede wszystkim wieloletnia susza. Co więcej, rywalizacja o ograniczone zasoby wodne jest większa niż dotychczas. Współpraca między państwami W regionie Morza Martwego działają fabryki, które wydobywają minerały poprzez odparowywanie wody, co także ma wpływ na poziom jeziora. Sprawy nie ułatwia fakt, że zasilający morze Jordan obecnie bardziej przypomina wysychający strumień niż potężną rzekę. Niski poziom wody daje się we znaki także właścicielom ośrodków, które przez lata przyciągały wielbicieli kąpieli w słonej wodzie. Część kurortów oraz uzdrowisk już zamknięto. Dr Ofir Katz, ekolog specjalizujący się w problematyce Morza Martwego powiedział w rozmowie ze Sky News, że zjawisko obserwowane przez naukowców jest katastrofalne. – To lekcja dla wszystkich: nie zadzieraj z naturą, bo natura zawsze wygrywa – powiedział Katz. – Jeśli nadal będziemy czerpać świeżą wodę z Morza Galilejskiego, Eufratu Lub Nilu, ostatecznie zniszczymy lokalne środowisko – dodał. Gidon Bromberg z organizacji Eco Peace wskazuje z kolei na inny problem. – Obniżanie się Morza Martwego odzwierciedla rywalizację o rzadkie zasoby wodne między Izraelem, Jordanią i Syrią – stwierdził ekolog. Dodał, że obecnie ważna jest współpraca w tworzeniu takich obiektów, jak zakłady odsalania. Czytaj także:

