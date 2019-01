Gitarzysta Queen nagrał pierwszą piosenkę od 20 lat. Zrobił to na prośbę NASA

Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała 1 stycznia, że bezzałogowa sonda New Horizons przeleciała obok planetoidy 2014 MU69 (zwanej Ultima Thule) w Psaie Kuipera 1 stycznia o 6:33 czasu polskiego w odległości około 3,5 tys. km od obiektu. Planetoida jest cennym obiektem badań, gdyż według naukowców mogła powstać 4,5 miliarda lat temu, mniej więcej w tym samym czasie co nasz Układ Słoneczny. Została odkryta dopiero w 2014 roku. Sonda New Horizons wystartowała w 2006 roku. Z okazji 12. rocznicy wystrzelenia sondy oraz ostatniego wyczynu tej misji, Brian May nagrał piosenkę. Jest to pierwszy solowy utwór skomponowany przez gitarzystę zespołu Queen od 20 lat.

„Chodzi o pragnienie człowieka”

Utwór o tytule „New Horizons” został opublikowany na YouTube. Brian May wyjaśnił, że został poproszony przez NASA o nagranie piosenki dla uczczenia przelotu obok planetoidy Ultima Thule. – Nazwa jest dosyć trudna do wyczarowania z niej czegoś. Ale potem przyszło mi do głowy, że chodzi o pragnienie człowieka, by dotrzeć do wszechświata, zbadać i zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widziano – powiedział May cytowany przez „The Guardian”.