Przełomowa misja Chińczyków. Sukces lądowania na niewidocznej stronie Księżyca

Z informacji przekazanych przez agencję Xianhua wynika, że lądowanie odbyło się o godzinie 10:26 czasu lokalnego (3:26 w Polsce). Łazik Czang'e 4 wyposażony jest w urządzenia do badań geologicznych i biologicznych.

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna opublikowała już pierwsze zdjęcia przesłane z Księżyca. Ze względu na brak możliwości bezpośredniej komunikacji, Czang'e 4 wysyła je na satelitę i dopiero stamtąd trafiają one na Ziemię. Misja, którą już teraz Chińczycy okrzyknęli „dużym krokiem w eksploracji kosmosu” , wystartowała 7 grudnia. W trakcie minionego weekendu chińskie media informowały, że sonda zbliżała się do Księżyca na odległość 15 kilometrów, przygotowując się do lądowania.

„Ciemna strona” Księżyca?

Niewidoczna strona Księżyca to ta powierzchnia półkuli, która ze względu na rotację synchroniczną satelity nie jest nigdy widoczna z Ziemi. Określenie „ciemna strona Księżyca” używane potocznie, nie odpowiada prawdzie, bowiem Księżyc obraca się względem Słońca i np. podczas nowiu to część widoczna zwrócona do Ziemi jest nieoświetlona. Określenie "ciemna" należałoby więc raczej rozumieć jako niewidoczna, niż ta, na której brakuje światła.

Pierwsze zdjęcia tej półkuli Księżyca wykonała radziecka sonda Łuna 3 w 1959 roku. Kolejne w 1965 dostarczyła kolejna wysłana przez ZSRR sonda, ZOND3. Dotychczas nie odbyło się po tej stronie Księżyca żadne lądowanie załogowe, uderzyło w nią kilka sond bezzałogowych. Lądowanie sondy Czang'e 4 było pierwszym w historii tzw. miękkim lądowaniem.

