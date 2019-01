15-latka straciła wzrok, a jej twarz pokrywają blizny. Lekarze nie wiedzą, jaka to choroba

Galeria:

15-latka straciła wzrok, smak i węch. Lekarze nie wiedzą, co jej jest

Dramat 15-letniej Jordyn Walker z Missouri w USA zaczął się w lipcu 2017 r. Jak podaje Fox News, dziewczyna odbyła rejs statkiem wycieczkowym, po którym zaczęły jej dokuczać niepokojące objawy, m.in. silny ból brzucha. To był dopiero początek horroru, bowiem wkrótce nastolatka trafiła do szpitala z obrzękiem pod oczami, a jej twarz z niewiadomych przyczyn stała się dosłownie fioletowa. – Nie ma odpowiedzi na to, co jej jest. Nic nie można zrobić – przyznaje Kendyll Walker, matka chorej.

Lekarze nie potrafią ustalić, co tak naprawdę dolega Jordyn. Pacjentka straciła wzrok, w wyniku wzrostu ciśnienia w gałkach ocznych. Ponadto nie czuje już żadnego smaku ani zapachu. Na jej twarzy widać blizny w okolicy oczu. Przeprowadzono dwie operacje, po których zmniejszył się obrzęk na ciele chorej. W internecie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczyny. Na profilu Jordyn's Cause Funding Research and Recovery na Facebooku zamieszczane są zdjęcia chorej, na których można zobaczyć, w jak poważnym jest stanie.

– Istnieje wiele symptomów wskazujących na pewne zaburzenia autoimmunologiczne lub zapalenie naczyń. Konieczne będzie jednak przeprowadzenie dalszych badań i testów w celu ustalenia ogólnej diagnozy – przyznają lekarze.