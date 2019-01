Razem z partnerką zgłosiła się do banku spermy. Po 12 latach związała się z dawcą

Historię Jessiki Share z Seattle opisało BBC. Jeszcze w 2005 roku była ona w związku małżeńskim z inną kobietą. Obie chciały powiększyć swoją rodzinę, przez co zdecydowały się na wizytę w banku spermy. Tam wybrały dawcę, który spełniał ich oczekiwania. Z opisu biologicznego ojca wynikało, że jest on pisarzem, muzykiem oraz kierowcą taksówki. Do charakterystyki nie dołączono zdjęcia mężczyzny, ale Share oraz jej partnerka i tak zdecydowały się na tego kandydata.

Alice poznała ojca

Siedem miesięcy później Share zaszła w ciążę, a w 2005 roku urodziła Alice. Gdy dziewczynka miała 1,5 roku, na świat przyszła druga córka, tym razem urodzona przez żonę Share. Dawcą nasienia został ten sam mężczyzna. Dziewczynki były do siebie podobne: miały małe nosy oraz szczupłą budowę ciała. 18 miesięcy później sytuacja znacznie się skomplikowała. Żona rzuciła Share i wyprowadziła się razem ze swoją córką. Kilka lat później całkowicie zerwała kontakt z Alice, uniemożliwiając także jakąkolwiek formę porozumiewania się między siostrami.

Wraz z upływem kolejnych miesięcy, Alice zaczęła interesować się tym, kim są jej przodkowie. Rodzina wysłuchała próśb nastolatki, i gdy ta miała 11 lat, otrzymała na święta test DNA. Dzięki temu możliwe stało się dotarcie do biologicznego ojca dziewczyny. Okazało się, że jest to Aaron Long. Share pomogła córce w poszukiwaniach mężczyzny, wpisując jego zdjęcie w wyszukiwarce internetowej, szukając w mediach społecznościowych oraz na stronie z testami DNA. Dzięki temu udało się nawiązać kontakt z Longiem.

Okazało się, że Long wie już o istnieniu ósemki swoich dzieci. Dzięki staraniom Share, udało się zorganizować spotkanie z nimi, oraz ich przyszywanymi rodzicami. Share w tym czasie była w związku z innym mężczyzną, ale wciąż utrzymywała kontakt z Longiem. Gdy rozstała się z partnerem, postanowiła dać szansę Longowi. – Gdy heteroseksualni ludzie chodzą na randki, a później pobierają się, często patrzą na drugą osobę z myślą, jak wspaniale byłoby mieć dzieci, które by wyglądały tak, jak oni. Ja spędziłam dziesięć lat z tymi dziećmi. Podczas pierwszej randki z Aaronem mówiłam mu o ich życiu – przyznała Share.

Obecnie Share i Long mieszkają razem. Wspólnie spędzają czas z dziećmi, w tym z Alice, Madalyn i Bruce'm. Okazało się, że Long ma więcej biologicznych dzieci, ponieważ regularnie oddawał nasienie. Prawdopodobnie jest ich aż 67.