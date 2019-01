Została oszpecona przez ojca. Teraz chce pomagać innym kobietom

Historię Anmol Rodriguez przedstawił Daily Mail. 23-letnia obecnie kobieta mieszka w Bombaju. Gdy miała dwa miesiące, ojciec oblał ją kwasem. Zrobił to w momencie, gdy Rodriguez była karmiona piersią przez matkę. Mąż kobiety był niezadowolony z faktu, że urodziła córkę, więc chciał się pozbyć ich obu. Niemowlę przeżyło, a matka zmarła w wyniku rozległych obrażeń. Odtąd Rodriguez nie widzi na lewe oko, a jej twarz jest oszpecona. Najpierw została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze zajmowali się nią przez pięć lat. Później trafiła do sierocińca.

„Tęsknię za matczyną miłością”

Rodriguez mimo ciężkich przeżyć, nie zamierza się poddawać. Jest tancerką salsy, zajmuje się projektowaniem mody, oraz założyła fundację Acid Survivor Sahas, która niesie pomoc kobietom oszpeconym po oblaniu kwasem. Do tej pory pomogła 20 takim osobom w znalezieniu pracy. Sama 23-latka powtarza, że jest szczęśliwa. – Kocham moje życie takim, jakie jest. Ani razu nie poczułam, że jestem inna. Może jest to spowodowane to, że odkąd pamiętam, mam tylko jedno oko i pomarszczoną skórę – powiedziała w rozmowie z Daily Mail.

Codzienność Rodriguez nie zawsze była kolorowa. O ile dzieci w sierocińcu po pewnym czasie przyzwyczajały się do jej wyglądu, to w szkole miała problem z nawiązywaniem przyjaźni. – Żałuję, że moja mama nie żyje. Zawdzięczam sierocińcowi ukształtowanie mojego życia, ale tęsknię za matczyną miłością. Chciałabym mieć przyjaciela, który kochałby mnie bezwarunkowo – przyznała 23-latka.

Teraz Rodriguez mieszka sama i zarabia na życie tworząc scenografię do spektakli. Pieniądze przeznacza na działalność fundacji oraz na ubrania, ponieważ interesuje się modą. Stylizacjami dzieli się na Instagramie, gdzie obserwuje ją już 118 tys. użytkowników.

