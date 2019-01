Ma sudańskie korzenie, została Modelką Roku. Wyprzedziła sławne nazwiska

Chociaż rywalizacja o tytuł Modelki Roku jest organizowana przez serwis internetowy, to jest to prestiżowe wyróżnienie. Kandydatki są wyłaniane przez ponad 250 reprezentantów branży, wliczając w to fotografów, makijażystki, fryzjerów czy organizatorów pokazów mody.

„Każdy dzień był wyzwaniem”

Najnowsze zestawienie wygrała Adut Akech, która ma sudańsko-australijskie korzenie. Kariera 19-latki nabiera ostatnio tempa, czego potwierdzeniem był występ na okładce grudniowego magazynu „Vogue” w Wielkiej Brytanii. Powodzenie w życiu zawodowym nie oznacza, że codzienność jest dla Akech łatwa. Kilka dni temu przyznała na Instagramie, że zmaga się z głęboką depresją. „Każdy dzień w roku 2018 był dla mnie wyzwaniem, pełnym poważnych przeszkód do pokonania” – zaznaczyła.

Wyróżnienie powędrowało także do Gigi Hadid, na którą wskazali czytelnicy. Kolejne miejsca przypadły w udziale Adwoa Aboah i Belli Hadid. W rankingu znalazły się jeszcze takie nazwiska, jak Ashley Gragam, Cara Taylor, Fei Fei Sun, Grace Elizabeth, Kaia Gerber, Kris Grikaite, Liu Wen, Mica Arganaraz, Rianne Van Rompaey, Slick Woods, Sora Choi oraz Vittoria Ceretti. Wśród mężczyzn wygrał z kolei Alton Mason, wyprzedzając Kita Butlera.

