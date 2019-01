Zaskakujący pomysł linii lotniczych. Poinformowano pracowników, że muszą… schudnąć

Jak podaje CNN, komunikat rozesłano do 1800 osób, które pracują na pokładach samolotów Pakistan International Airlines. W piśmie poinformowano, że załoga ma „sześć miesięcy na odchudzenie się do wskazanych norm”. Zarządzenie zostało wydane 1 stycznia 2019 roku przez Aamira Bashira, dyrektora generalnego przewoźnika.

Z informacji przekazywanych przez CNN, wynika także, że linie lotnicze opublikowały wykres, na którym przedstawiono sugerowaną masę ciała przy określonym wzroście i typie figury. Co ciekawe, mają być przeprowadzane stałe kontrole wagi personelu pokładowego.

Mashhood Tajwar, rzecznik linii lotniczych, w rozmowie z CNN powiedział, że tego typu praktyki to „rutynowe sprawy”. Stwierdził również, że notatka została wydana, by zapewnić, że stewardzi będą „szczupli, zręczni i sprawni”. – Nikt nie chciałby mieć nędznej załogi w samolocie – powiedział. Poinformował, że do władz linii lotniczych docierały skargi dotyczące „otyłej obsługi”. Nie sprecyzował jednak, ilu pasażerom waga personelu zakłócała komfort podróży. Rzecznik dodał także, że zdecydowano się na rozesłanie wspomnianego komunikatu „zarówno ze względu na wygląd, jak i zdrowie".