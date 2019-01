Jeden z hitów Eda Sheerana to plagiat? Sprawa trafi do sądu

Rozpatrujący pozew sędzia Louis Stanton orzekł w czwartek, że sprawą piosenki „Thinking Out Loud” powinna zająć się podczas rozprawy ława przysięgłych. Podkreślił, że znalazł „istotne podobieństwa między kilkoma muzycznymi elementami w obu utworach” . Zdaniem Stantona podobieństwa obejmują linię basu i perkusję, a dalsza ocena pozostaje w gestii ławy przysięgłych, która wysłucha piosenek.

Plagiat piosenki Marvina Gaye’a?

Sprawa dotyczy utworu „Thinking Out Loud”. Firma Structured Asset Sales mająca część praw autorskich do piosenki „Let’s Get In On” Marvina Gaye’a z 1973 roku żąda od Sheerana gigantycznej kwoty 100 milionów dolarów. Spółka weszła w posiadanie praw do utworu po śmierci w 2003 roku współtwórcy "Let's Get It On" Edwarda Townsenda w 2003 r. Jej przedstawiciele twierdzą, że w utworze Sheerana bliźniaczo podobne są między innymi: melodia, rytm, bębny, linia basowa i chórki.

Identyczną sprawę w 2016 roku założyła rodzina współautora „Let’s Get It On”. Sheeran był przez nich oskarżany o skopiowanie wielu elementów utworu Gaye’a. Pełnomocnicy artysty bronili się twierdząc, że elementy, które znalazły się w utworze „Thinking Out Loud” pochodzą z domeny publicznej i nie są chronione. Prawnicy Sheerana podkreślali również, że córka Townsenda została oddana do adopcji wkrótce po urodzeniu, co zgodnie z obowiązującym ją w Kalifornii prawem wyklucza ją z możliwości domagania się odszkodowania.Sąd stwierdził wtedy, że nie ma ewidentnych oznak plagiatu.

