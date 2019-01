Modelka chciała nagrać filmik w bikini. Nie wszystko poszło po jej myśli

Modelka i DJ-ka Charly Jordan z Los Angeles chętnie dzieli się z internautami swoimi fotografiami. Amerykanka prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 1,5 mln użytkowników aplikacji. W ostatnich dniach Charly Jordan pokazała, że umie się także śmiać z samej siebie. Modelka spędzała okres świąteczno-noworoczny w Tamarindo w Kostaryce. Na jej profilu pojawiło się krótkie wideo, na którym została sfilmowana podczas brania prysznica na świeżym powietrzu. Na filmiku widzimy Jordan w czerwonym bikini, która odchyla włosy do tyłu, aby móc je umyć. W pewnej chwili na jej głowę spada słuchawka prysznicowa. Kobieta chwyta się za czubek głowy, w który uderzył przedmiot. Na szczęście modelce nic się nie stało.

Internauci nie kryli rozbawienia filmikiem zamieszczonym przez modelkę. „Instagram kontra rzeczywistość”, „Oglądałem to tyle razy i za każdym śmiałem się do rozpuku”, „Kiedy próbujesz wyglądać seksownie, ale życie sprowadza cię na ziemię” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod filmikiem udostępnionym w mediach społecznościowych.