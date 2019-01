Kobieta w śpiączce urodziła dziecko. Policja wszczęła śledztwo

Z uwagi na dobro pacjentki jej dane nie zostały podane do publicznej wiadomości. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że kobieta od blisko 10 lat była w stanie śpiączki i wymagała ciągłej opieki. Kiedy personel szpitala usłyszał jęki pacjentki, nie był w stanie określić, co jej dolega. Dopiero po kilku chwilach okazało sie, że Amerykanka rodzi. Jak podaje Fox News, na świat przyszło w pełni zdrowe dziecko.

Nadal jednak nie wiadomo, dlaczego pacjentka była w ciąży. Lokalna policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia tej sprawy. Pracownicy kliniki Hacienda Helathcare w Phoenix w Stanach Zjednoczonych odmówili komentarza w sprawie do czasu wyników policyjnego śledztwa, które jest prowadzone pod kątem wykorzystywania seksualnego. Nadal nie wiadomo, kto może być ojcem dziecka ani dlaczego nikt z personelu kliniki nie zauważył, że kobieta jest w ciąży.

W lakonicznym komunikacie zaznaczono jedynie, że szpital działa od 50 lat i do tej pory cieszył się wspaniałą reputacją. W oświadczeniu dodano, że od nowego roku zmienione zostały zasady odwiedzania pacjentów. Od 1 stycznia każdy mężczyzna, który chce wejść do sali zajętej przez pacjentkę, musi to zrobić w towarzystwie kobiety z personelu.