Mężczyzna wychowywał trzech synów. Po latach dowiedział się, że jest bezpłodny

Kate i Richard Mason byli małżeństwem. Mieli trzech synów. 55-letni biznesmen pozwał swoją żonę, po tym, gdy w 2016 roku podczas wizyty u lekarza dowiedział się, że cierpi na mukowiscydozę i od urodzenia był bezpłodny. Życie biznesmena zostało wywrócone do góry nogami, gdy otrzymał tę diagnozę. Jego żona przyznała, że ​​pod koniec lat dziewięćdziesiątych miała „nieregularny, czteroletni romans z innym mężczyzną”. Jej najstarszy syn urodził się w 1995 roku, a jego bracia – bliźniacy – przyszli na świat w 1999 roku. Mężczyzna wychowywał chłopców, traktując ich jak własnych synów.

Sprawa rozwodowa

Kate i Richard rozstali się. W 2008 roku wzięli rozwód. Jak podaje The Telegraph, gdy nowe fakty wyszły na jaw, 55-letni biznesmen chciał odzyskać 4 miliony funtów, które wypłacił żonie w ramach porozumienia rozwodowego, twierdząc, że kobieta dopuściła się oszustwa w sprawie ojcostwa. W związku z zapowiedzianą rozprawą sądową, Kate Mason niespodziewanie zgodziła się zapłacić 250 000 funtów. Postawiła jednak warunek – biologiczny ojciec dzieci ma pozostać anonimowy. Prawnik reprezentujący Richarda Masona, Roger Terrell, powiedział, że ruch byłej żony jego klienta był spowodowany obawą przed „ujawnieniem tożsamości biologicznego ojca w sądzie”.

Richard Mason chce jednak dowiedzieć się, kto jest prawdziwym ojcem chłopców, których traktował jak synów. Ma nadzieję, że uda się rozwiązać tę tajemnicę. Publicznie zaapelował do mężczyzny, aby ujawnił się ze względu na dobro dzieci. Z ustaleń dziennikarzy portalu The Telegraph wynika, że chłopcy „nie chcą słyszeć" o swoim biologicznym ojcu. Obecnie „próbują odnaleźć się w nowej sytuacji". Nadal uważają, że to Richard Mason jest ich prawdziwym ojcem.

Nowe szczegóły w sprawie

Jak się okazuje, szczegóły, które wydawały się być nieistotne, rzucają teraz nowe światło na sprawę. Podobno po narodzinach chłopców ich matka nalegała, by drugie imię każdego z nich było pochodzenia żydowskiego. Richard Mason uważa, że może to wskazywać na tożsamość biologicznego ojca dzieci.

