Odgadniesz jaki to kraj? Państwo kojarzące się z wojną pokazuje z zupełnie innej perspektywy

Jedną z oaz tego regionu jest Liban. Państwo położone między Syrią a Morzem Śródziemnym i graniczące z Izraelem na południu, jest stosunkowo niewielkie. Mimo to jednak w kraju znajdują się liczne góry, 225-kilometrowy odcinek wybrzeża i malownicze doliny.

Stolica Libanu, Bejrut, jest jednym z najstarszych miast na świecie. Samo miasto jest tylko przedsmakiem bogatej historii regionu. Z górami i morzem na wyciągnięcie ręki Liban jest ziemią przesiąkniętą kulturą do tego stopnia, że nazywana jest „perłą Bliskiego Wschodu” . Nic dziwnego, że turyści co roku odwiedzają to państwo, aby zobaczyć wszystkie jego zakątki.