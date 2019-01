Odgadniesz jaki to kraj? Państwo kojarzące się z wojną pokazuje z zupełnie innej perspektywy

Jedną z oaz tego regionu jest Liban. Państwo położone między Syrią a Morzem Śródziemnym i graniczące z Izraelem na południu, jest stosunkowo niewielkie. Mimo to jednak w kraju znajdują się liczne góry, 225-kilometrowy odcinek wybrzeża i malownicze doliny.

Stolica Libanu, Bejrut, jest jednym z najstarszych miast na świecie. Samo miasto jest tylko przedsmakiem bogatej historii regionu. Z górami i morzem na wyciągnięcie ręki Liban jest ziemią przesiąkniętą kulturą do tego stopnia, że nazywana jest „perłą Bliskiego Wschodu” . Nic dziwnego, że turyści co roku odwiedzają to państwo, aby zobaczyć wszystkie jego zakątki.

Wiele zmieniło się w tym regionie w 2010 roku, kiedy wybuchła wojna domowa w Syrii. Ponieważ Liban dzieli granicę z Syrią, nie minęło dużo czasu, zanim fala agresji dotarła do tego kraju. Liczba turystów z ponad 2 mln w 2010 roku spadła o 38 procent. Wojna w Syrii była destrukcyjna dla libańskiej gospodarki. Teraz zachęca turystów do odwiedzenia tego pięknego kraju 29-letni fotograf z Jezzine Rami Rizk. W serii jego zdjęć zatytułowanej „Liban, jakiego dotąd nie widziałeś” , prezentuje piękny krajobraz kraju pełnego zieleni, gór, dolin, niesamowitych plaż i wyjątkowej architektury. Najlepsze z fotografii zebraliśmy dla was w naszej galerii.

