Proboszcz połączył rekolekcje z degustacją whisky. Chętnych nie brakuje

Proboszcz Thomas Eschenbacher z Dolnej Frankonii w Bawarii przyznał w rozmowie z niemieckimi mediami, że próbował wielu różnych metod ewangelizacji. – Wieczorami biblijnymi nikt jednak nie był zainteresowany. Moje starania spełzały na niczym – tłumaczył. W związku z tym proboszcz z Dolnej Saksonii postanowił połączyć rekolekcje z degustacją whisky. – Rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego i spowiedź. Chodzi w nich przede wszystkim o refleksję i pogłębienie swoich wewnętrznych relacji z Bogiem – powiedział Thomas Eschenbacher.

Na zaplanowane na 11 stycznia nauki biblijne w Hammelburgu, którym będzie towarzyszyć degustacja whisky, jest już komplet chętnych. 30 uczestników degustować będzie pięć gatunków whisky i mają one stać się impulsem do rozważań o Bogu. – Przy tej pomocy docieram do wielu mężczyzn. Nie wiem, jak ten projekt się rozwinie i czy taka niekonwencjonalna forma ewangelizacji faktycznie zadziała – podkreślił ksiądz.

