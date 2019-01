Co najmniej siedem ofiar serii lawin w Alpach

Dwie lawiny zabiły dwóch niemieckich narciarzy w austriackich górach Vorarlberg. Trzeci narciarz zmarł w wyniku zejścia lawiny w dystrykcie Pongau, niedaleko Salzburga. W Bawarii mężczyzna zginął pop tym, jak w pobliżu Bad Tolz zawaliło się drzewo, a w górach Teisenberg lawina zabiła młodą kobietę. We włoskich Alpach zginęli dwaj wspinacze. Zespół ratownictwa górskiego znalazł ich ciała w rejonie Punta Cristalliera na wysokości 2800 metrów. Ponadto ratownicy szukają kilku zaginionych osób w Alpach.

Narciarze są ostrzegani, aby unikali jazdy poza trasami. Z powodu zagrożenia lawinowego zamkniętych zostało wiele górskich stoków. We Włoszech śnieg dotarł nawet do Matery na dalekim południu. Śniegiem pokryty jest nawet Wezuwiusz w pobliżu Neapolu – co jest dość rzadkim widokiem.

W Bawarii ze względu na duże opady śniegu zamknięto wiele szkół. Odwołano także niektóre połączenia pociągów. Spodziewane jest, że w Austrii do czwartku spadnie aż 120 cm śniegu.

