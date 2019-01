Atak nożownika w szkole. Troje dzieci w ciężkim stanie

Informację o ataku przekazał portal South China Morning Post, powołując się na oświadczenie policji opublikowane w serwisie Weibo. Do ataku doszło w dzielnicy Xicheng leżącej w stolicy Chin, Pekinie. To tam po godz. 11 czasu miejscowego do budynku szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w nóż. Ranił 20 uczniów. Troje dzieci trafiło do szpitala w ciężkim stanie, ale policja uspokaja, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nożownik został zatrzymany

W chińskich mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się materiały pokazujące rodziców gromadzących się pod budynkiem szkoły. Domagają się oni, by ujawniono im szczegóły na temat zajścia, ponieważ wciąż w sprawie jest wiele niewiadomych. „Szczegóły wciąż nie są znane” – napisał jeden z rodziców.

Dyrektor szpitala w Xuanwu potwierdził, że do jego placówki przewieziono dzieci ranne w ataku nożownika. – Wstrzymaliśmy przeprowadzanie innych zabiegów, by ratować te dzieci – wyjaśnił. Policjanci przekazali z kolei, że mężczyzna odpowiedzialny za atak został zatrzymany na miejscu zdarzenia.

