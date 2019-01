Niemiecki poseł zaatakowany na ulicy. Pokazano zdjęcie ze szpitala

Jak podaje „Deutsche Welle”, do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Bremie. To tam nieopodal Geotheplatz trzech zamaskowanych mężczyzn zaatakowało Franka Magnitza. Parlamentarzysta najpierw został uderzony czymś, co wyglądało jak drewniana pałka, a później, gdy już leżał na ziemi, kopnięty w głowę. Świadkiem zdarzenia był pracownik budowy, który zainterweniował i przegonił napastników. Tamci uciekli, a policja wciąż ich poszukuje.

Zdjęcie ze szpitala

66-letni poseł z partii Alternatywa dla Niemiec nieprzytomny trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, co ilustruje zdjęcie udostępniane w mediach społecznościowych. Z racji na funkcję wykonywaną przez Magnitza, policja bierze pod uwagę, że za atakiem stoją „motywacje polityczne”. Sprawą zajęła się już prokuratura.

Do ataku odniosło się kilku niemieckich polityków. Cem Ozdemir, czyli jeden z byłych liderów Zielonych napisał na Twitterze, że „nie ma usprawiedliwienia dla przemocy, nawet przeciwko Alternatywy dla Niemiec” . „Ten, kto walczy nienawiścią przeciwko nienawiści pozwala, by ostatecznie wygrała właśnie nienawiść " – dodał.

