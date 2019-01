„Kobiet po 50. nie da się kochać”. Francuski pisarz wywołał skandal

Moix podzielił się swoimi uwagami na temat kobiet w wywiadzie dla francuskiej edycji magazynu „Marie-Claire”. Pisarz stwierdził, że nie mógłby kochać kobiety, która skończyła 50 lat. Jak wyjaśnił, jego rówieśniczki są dla niego "niewidoczne". – Dajcie spokój. Nie przesadzajmy... za stare, za stare... – mówił. – Wolę ciała młodszych kobiet. To wszystko. Ciało 25-latki jest nadzwyczajne. W ciele 50-latki nie ma nic wyjątkowego – tłumaczył. Jak zdradził, najchętniej umawia się z Azjatkami, ponieważ te jego zdaniem dłużej wyglądają młodo.

Yann Moix, nagradzany we Francji pisarz, reżyser i gospodarz popularnego talk show, wywołał swoimi słowami duże poruszenie. 52-letnia pisarka i dziennikarka Colombe Schneck opublikowała swoje zdjęcie w negliżu, a do kolegi po fachu zwróciła się w następujący sposób: „To tyłek kobiety w wieku 52 lat. Jesteś takim kretynem. Nie wiesz, co tracisz, ty półgłówku” . „Co za klasa. Bardzo, bardzo eleganckie. Jakkolwiek głupota i wulgarność nie mają wieku, co jest pewne w jego przypadku, to wątpię, by takie cechy były pożądane przez wiele kobiet” – skomentowała rzeczniczka partii Emmanuela Macrona Olivia Gregoire.

