Incydent podczas protestu „żółtych kamizelek”. Utytułowany bokser pobił policjanta

Christophe Dettinger jest byłym bokserem, który ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo Francji w kategorii junior ciężkiej. 37-latek razem z żoną i przyjacielem pojawił się na proteście „żółtych kamizelek” w Paryżu. Nagranie z jego udziałem szybko trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim, jak Dettinger atakuje policjanta, który próbował bronić się za pomogą tarczy. Były bokser przez pewien czas wyprowadzał ciosy, chociaż funkcjonariusz nie odpowiadał tym samym i powoli wycofywał się.

Został zaatakowany gazem

Jak podaje thelocal.fr, policjanci szybko zidentyfikowali bohatera nagrania. Dettinger postanowił jednak nie czekać na ruch funkcjonariuszy i sam razem z prawnikiem zgłosił się na komisariat. Wcześniej opublikował w sieci filmik z wyjaśnieniami. – Razem z przyjacielem i żoną zostaliśmy potraktowani gazem, przez co się zdenerwowałem. Zareagowałem źle – wyjaśnił.

Dettinger dodał, że wziął udział w demonstracji, ponieważ chciał na własne oczy przekonać się, jakich środków „represji” policjanci używają w stosunku do protestujących. – Widziałem rannych ludzi. Widziałem emerytów, których traktowano gazem – wyjaśnił. Podkreślił, że nigdy nie był prawicowcem czy lewicowcem, jest po prostu „dumny z tego, że jest Francuzem” . – Demonstruję z innymi dla lepszej przyszłości moich dzieci, wszystkich kobiet i wszystkiego, o co tak walczymy – podsumował. Zaapelował także do innych protestujących o kontynuowanie swojej akcji, ale w sposób „pokojowy”.