Proces „El Chapo”. Świadek mówi o specjalnym pokoju, w którym mordowano ofiary

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera był jednym z najbardziej poszukiwanych bossów mafii narkotykowej na świecie. Przed policją uciekał przez blisko 30 lat. Stał na czele najlepiej zorganizowanego meksykańskiego kartelu – Sinaloa. Łącznie Guzmanowi postawiono 17 zarzutów m.in. prania brudnych pieniędzy czy przemycania narkotyków.

We wtorek 8 stycznia przed sądem zeznawał Edgar Galvan. 41-latek zeznał, że przez całe swoje życie był taksówkarzem i dopiero po rozwodzie w 2003 roku natknął się na osoby związane ze światem przestępczym. W 2007 roku w jednym z klubów miał spotkać Antonio „Jaguara” Marrufo, który według śledczych miał zabić co najmniej 7 osób. Przed sądem Galvan zeznał, że Marrufo miał specjalny, dźwiękoszczelny pokój, w którym mordował swoje ofiary. – Zabrał mnie tam kiedyś. Pamiętam, że podłoga była nieskazitelnie biała i wyłożona kafelkami – zeznawał. Świadek przyznał, że zaczął współpracę z Marrufo kilka lat po tym, jak się poznali. Do jego zadań należało m.in. dbanie o dostawy marihuany i kokainy oraz ich zabezpieczenie czy przemycanie broni przez granice. Galvan został aresztowany w 2011 roku. Przyznał się do zarzutów odnośnie narkotyków i broni. Podczas procesu podkreślił, że nigdy osobiście nie spotkał "El Chapo".

Syn pogrąży ojca?

Zaledwie kilka dni temu w trakcie pięciogodzinnych zeznań syn byłego wspólnika Guzmana opowiedział o tym, jak działał kartel. Vicente Zambada Niebla przekazał szczegóły dotyczące tras przemytu narkotyków, systemu prania brudnych pieniędzy, zabójstw, prywatnych porachunków miedzy gangsterami i wielomiliardowych łapówek, dzięki którym narkotykowi baronowie zapewniali sobie nietykalność przez lata. Z relacji wynika, że syn byłego wspólnika „El Chapo” wprost zasypał sędziów szczegółami i historiami dotyczących działań szefów kartelu Sinaloa.