Shutdown w USA, Trump wygłasza specjalne orędzie. „To kryzys serca oraz duszy”

Od kilku dni w Stanach Zjednoczonych trwa shutdown, który jest efektem sporu o środki w budżecie na budowę muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Problemy zaczęły się 22 grudnia, kiedy Senat nie uchwalił prowizorium budżetowego. Republikanie nie zdołali przeforsować ustawy, która zakłada zarezerwowanie 5 mln dolarów w budżecie na budowę muru.

We wtorek 8 stycznia prezydent USA wygłosił w Białym Domu telewizyjne orędzie do narodu, w którym próbował przekonać obywateli do swojej idei. Donald Trump stwierdził, że w kraju nie ma już miejsca na przyjęcie kolejnych migrantów, a możliwość odesłania ich do kraju pochodzenia nie istnieje. W ocenie przywódca USA kryzys migracyjny to kryzys serca oraz duszy. – Wszyscy Amerykanie cierpią z powodu niekontrolowanej i nielegalnej migracji. Nie tylko nadwyręża ona publiczne zasoby, ale również obniża zatrudnienie oraz płace. Uchodźcy dopuszczają się morderstw na naszych obywatelach. Zginie jeszcze więcej Amerykanów, jeśli nie zaczniemy działać. Ile jeszcze amerykańskiej krwi musi przelać się, zanim Kongres zrobi to, co powinien zrobić? – pytał prezydent.

Trump wyjaśnił, że projekt budowy muru został opracowany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa, którzy oszacowali, że wykonana ze stali konstrukcja będzie kosztować 5,7 mld dolarów. W jego ocenie budowa muru nie jest dwuznaczna moralnie. – Dlaczego bogaci politycy i przedsiębiorcy budują mury wokół swoich domów? Nie dlatego, że nienawidzą wszystkich dookoła, ale dlatego, że kochają tych, którzy żyją wewnątrz muru. W ten sposób chcą chronić swoich bliskich. Prezydent przypomniał również, że amerykańskie służby aresztowały 266 tysięcy osób, które przedostały się nielegalnie przez granicę, a następnie dopuściły się przestępstw w USA.

Na środę 8 stycznia zaplanowano spotkanie Trumpa z Demokratami zasiadającymi w Senacie.