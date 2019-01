Nauczyciel masturbował się przy uczniach. Jeden z nich nagrał to telefonem

Stacja Fox19 przekazała, że Tracey Abraham pracował w Creekside Middle School, tymczasowo zastępując na tym stanowisku innego nauczyciela. Nie nacieszył się jednak swoją funkcją zbyt długo. Jeden z uczniów zarejestrował za pomocą telefonu komórkowego nietypowe zachowanie 41-latka. Podczas lekcji mężczyzna w jednej ręce trzymał telefon, a drugą energicznie poruszał pod stołem. – Spojrzałem na niego i powiedziałem: „Co pan robi?”. Odpowiedział mi, że to nie moja sprawa – powiedział autor nagrania, które pojawiło się w mediach.

Odpowie przed sądem

Uczniowie poszli do dyrekcji i poinformowali o zachowaniu nauczyciela. Ten został natychmiast wyproszony z budynku, a sprawą zajęła się policja. Jeszcze tego samego dnia Abraham został zatrzymany i oskarżony o „publiczną nieprzyzwoitość” . W oświadczeniu władz odpowiedzialnych za region, do którego należała szkoła czytamy, że służbom nic nie wiadomo o tym, by 41-latek wchodził w kontakt fizyczny z uczniami czy się przy nich rozbierał. Przekazano zarazem, że pracownicy szkoły skontaktują się z rodzicami wszystkich uczniów, którzy mieli lekcje z Abrahamem, by porozmawiać na temat tego wydarzenia.

Nauczyciel otrzymał już zakaz przebywania w miejscach, gdzie są obecne osoby poniżej 18. roku życia. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem, a rozprawę zaplanowano na 15 stycznia.

