Modelka z zespołem Downa podpisała kontrakt z kosmetycznym gigantem. „Ma okazję zostać supermodelką”

W ubiegłym tygodniu Kate Grant z Cookstown, miasta położonego w Irlandii Północnej, została ambasadorką giganta kosmetycznego Benefit. To osiągnięcie skomentowała jej matka. – Ma świetną okazję, by zostać supermodelką. Uwielbiam jej optymizm i jako jej mama zawsze będę ją wspierać – stwierdziła Deirdre Grant w jednym z wywiadów. Kobieta opowiedziała również o podejściu swojej córki do życia. – Kiedy jesteś młody, myślisz, że nie ma granic. Kate nie pozwala, żeby jej choroba i ograniczenia, które są z nią związane, stanęły na jej drodze – dodała. Deirdre Grant zaznaczyła, że jej córka robi również wiele dla osób, które również zmagają się z problemami ze zdrowiem. – Ona toruje drogę ludziom, którzy chcą za nią podążać – stwierdziła.

Kate w ubiegłym roku zwyciężyła w konkursie piękności Teen Ultimate Beauty Of The World. Następnie pojawiła się w kilku programach telewizyjnych. Z pewnością do jej największych sukcesów można jednak zaliczyć podpisanie ubiegłotygodniowego kontraktu z marką Benefit. Firma ta sprzedaje kosmetyki w 30 krajach na całym świecie.

