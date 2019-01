Najbardziej przyjazne kraje dla turystów. Wysoka pozycja Polski w rankingu!

Booking.com to jeden z największych w sieci serwisów do rezerwacji miejsce noclegowych na całym świecie oraz szukania opinii o hotelach czy apartamentach. Portal w oparciu o opinie turystów przygotował ranking najbardziej przyjaznych miejsc na świecie. Jak się okazuje, Polska zajęła w zestawieniu bardzo wysokie - trzecie - miejsce. Użytkownicy portalu brali m.in. pod uwagę gościnność i przyjazność obywateli danego kraju wobec turystów. – Niezależnie od rodzaju, wielkości czy lokalizacji obiektu, widzimy, że nasi klienci podczas podróży przywiązują dużą wagę do relacji międzyludzkich. Zwracają uwagę na szczegóły oraz indywidualne podejście do klienta – tłumaczył Olivier Grémillon, wiceprezes Booking.com. W tym kontekście warto dodać, że w 2017 roku do Polski przyjechało aż 18,3 mln zagranicznych turystów.

1. miejsce - Austria (na zdjęciu Prater - Wiedeń)



2. miejsce - Czechy (na zdjęciu Praga)



3. miejsce - Polska (na zdjęciu Warszawa)



4. miejsce - Nowa Zelandia (na zdjęciu jezioro Pukaki)



5. miejsce - Tajwan (na zdjęciu Nankin)



6. miejsce - Rumunia (na zdjęciu Bukareszt)



7. miejsce - Węgry (na zdjęciu Budapeszt)



8. miejsce - Irlandia



9. miejsce - Serbia (na zdjęciu Belgrad)



10. miejsce - Grecja (na zdjęciu Santorini)

Portal przyznał także nagrody Guest Review Award aż 759 845 nieruchomościom, ulokowanym w 219 krajach. W tym zestawieniu Polska znalazła się na 9. pozycji.

Najwięcej nagród w tej kategorii otrzymały: