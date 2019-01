Najbardziej przyjazne kraje dla turystów. Wysoka pozycja Polski w rankingu!

Booking.com to jeden z największych w sieci serwisów do rezerwacji miejsce noclegowych na całym świecie oraz szukania opinii o hotelach czy apartamentach. Portal w oparciu o opinie turystów przygotował ranking najbardziej przyjaznych miejsc na świecie. Jak się okazuje, Polska zajęła w zestawieniu bardzo wysokie - trzecie - miejsce. Użytkownicy portalu brali m.in. pod uwagę gościnność i przyjazność obywateli danego kraju wobec turystów. – Niezależnie od rodzaju, wielkości czy lokalizacji obiektu, widzimy, że nasi klienci podczas podróży przywiązują dużą wagę do relacji międzyludzkich. Zwracają uwagę na szczegóły oraz indywidualne podejście do klienta – tłumaczył Olivier Grémillon, wiceprezes Booking.com. W tym kontekście warto dodać, że w 2017 roku do Polski przyjechało aż 18,3 mln zagranicznych turystów.

1. miejsce - Austria (na zdjęciu Prater - Wiedeń)



2. miejsce - Czechy (na zdjęciu Praga)



3. miejsce - Polska (na zdjęciu Warszawa)



4. miejsce - Nowa Zelandia (na zdjęciu jezioro Pukaki)



5. miejsce - Tajwan (na zdjęciu Nankin)



6. miejsce - Rumunia (na zdjęciu Bukareszt)



7. miejsce - Węgry (na zdjęciu Budapeszt)



8. miejsce - Irlandia



9. miejsce - Serbia (na zdjęciu Belgrad)



10. miejsce - Grecja (na zdjęciu Santorini)

Portal przyznał także nagrody Guest Review Award aż 759 845 nieruchomościom, ulokowanym w 219 krajach. W tym zestawieniu Polska znalazła się na 9. pozycji.

Najwięcej nagród w tej kategorii otrzymały:

Włochy (106 513)

Hiszpania (46 646)

Francja (45 286)

Niemcy (36 042)

Stany Zjednoczone (35 626)

Chorwacja (33 027)

Wielka Brytania (31 206)

Rosja (26 729)

Polska (26 572)

Brazylia (24 477)



Czytaj także:

Kolejny kraj znosi wizy dla Polaków. Chce przyciągnąć turystów