Macedonia. Parlament przegłosował poprawkę zmieniającą nazwę państwa

Parlament Macedonii przegłosował w piątek 11 stycznia poprawkę do konstytucji, która zakłada zmianę nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Był to warunek umożliwienia Macedonii wejścia do Unii Europejskiej i NATO.

Aby przegłosować poprawkę, wymagane jest wsparcie dwóch trzecich posłów w 120-osobowym parlamencie. Wiadomo już, że poprawkę poparło 81 z 120 parlamentarzystów. Głosowanie zbojkotowała opozycyjna Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej, która sprzeciwiała się porozumieniu z Grecją.

Zmiany nazwy domagali się Grecy Macedonia ogłosiła niepodległość w 1991 roku, unikając przemocy, która towarzyszyła większości rozpadu Jugosławii. Grecja zgodziła się, że dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty, kraj, którego populacja wynosi około 2 miliony osób, może być określany w skali międzynarodowej jako „FYROM” – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. To jest nazwa, pod którą państwo zostało przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Premier Zoran Zaew, który przejął władzę w maju tego roku, zobowiązał się przyspieszyć starania kraju o przystąpienie do UE i NATO oraz pracę nad rozwiązaniem sporu o nazwę. Zmiany nazwy domagali się Grecy, którzy uważali, że nazwa „Macedonia” może prowadzić do roszczeń w stosunku do terytorium greckiego o tej samej nazwie. Z przeprowadzonego w Grecji sondażu wynika, że ponad dwie trzecie obywateli opowiadało się za zmianą nazwy kraju byłej Jugosławii na taką, która nie będzie miała nic wspólnego z greckim regionem. W Atenach oraz w Salonikach organizowano w tej sprawie demonstracje, w których brało udział kilkaset tysięcy osób. Czytaj także:

Polska współgospodarzem czy współorganizatorem szczytu dot. Bliskiego Wschodu? „Główną rolę będą odgrywali Amerykanie”Czytaj także:

Henryk Kowalczyk: Rekomenduję myśliwym wstrzymywanie się od odstrzału prośnych loch