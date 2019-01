Była na lewym zwolnieniu lekarskim. Wpadła przez zdjęcie z… księciem Karolem

Incydent miał miejsce w grudniu 2017 roku. Carly Thompsett została zaproszona na wydarzenie organizowane przez The Prince's Trust. Chciała w nim uczestniczyć. Podczas wydarzenia miał być obecny książę Karol. Carly stwierdziła w jednym z wywiadów, że „nie miała wyjścia i musiała pójść na zwolnienie lekarskie”. – Nie miałam urlopu i wiedziałam, że pracodawca nie da mi dnia wolnego – powiedziała. – Godzinę po tym, jak spotkałam księcia Karola, moja przyjaciółka zadzwoniła, by powiedzieć, że widziała moje zdjęcie na stronie internetowej lokalnej gazety – opisała.

Zdjęcie dotarło także do przełożonych Thompsett. – Moi szefowie zobaczyli artykuł i wezwali mnie na spotkanie, na którym mogłam tylko przyznać, że oszukiwałam. Nie byli zadowoleni – stwierdziła. Kobieta po pewnym czasie odeszła z pracy i skoncentrowała się na prowadzeniu własnej działalności.

Już jakiś czas wcześniej Carly Thompsett szukała w sieci odpowiedzi na pytanie jak założyć firmę. Odkryła organizację The Prince's Trust, a następnie dołączyła do programu Enterprise. Korzystając z oferowanej pomocy udało jej się założyć firmę Anaphase Store, która ma siedzibę w Cardiff. W sklepie można kupić produkty od świec do pędzli do makijażu. Jego oferta jest naprawdę szeroka. Thompsett zaznaczyła, że teraz gdy prowadzi własną działalność dba o relację ze swoimi pracownikami. Dodała, że nie chce, by „kiedykolwiek czuli się tak nieswojo, by nie mogli powiedzieć jej prawdy”.