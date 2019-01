Rozbiła samochód, gdy wykonywała wyzwanie. „Nie wolno prowadzić z zamkniętymi oczami”

W grudniu „Nie otwieraj oczu” („Bird Box”) z Sandrą Bullock w roli głównej przyciągnęło 45 mln widzów Netfliksa. Część z nich filmem zainteresowała się na tyle, że postanowiła przenieść do swojego życia doświadczenia bohaterów. Tak powstało „Bird Box Challenge”. Na czym polega wyzwanie? Wyjaśniamy tym, którym niestraszne są spoilery lub po prostu widzieli już film.

Najnowszy filmowy hit Netfliksa to postapokaliptyczna opowieść o tajemniczej sile nękającej ludzkość i prowadzącej do fali samobójstw. Jedynym sposobem, by nie ulec śmiercionośnym halucynacjom, jest zasłonięcie oczu. Główna bohaterka – Malorie, chcąc uchronić siebie i swoje dzieci przed straszliwą śmiercią, podejmuje próbę ucieczki, w trakcie której liczy się tylko jedno – żeby nie otwierać oczu.

Można założyć, że wykonywanie jakichkolwiek czynności, gdy się nie widzi, jest trudne dla osób przyzwyczajonych do korzystania ze sprawnego zmysłu wzroku. Nie brakuje jednak takich, którzy postanowili nie poprzestawać na teoretyzowaniu i na własnej skórze zaczęli sprawdzać, jak musiała sobie radzić Malorie z „Nie otwieraj oczu”. Tak powstało tzw. Bird Box Challenge, które staje się coraz popularniejsze w mediach społecznościowych, głównie w USA. Pod hasztagiem #BirdBoxChallenge internauci zamieszają nagrania, na których pokazują swoje próby. Nie brakuje upadków, stłuczeń, czy prób realizowania zadania na ulicy.

Policja ostrzega

O krok dalej poszły nastolatki ze stanu Utah. W czwartek 11 stycznia tamtejsza policja poinformowała o wypadku, którego przyczyną było popularne wyzwanie. 17-latka, która prowadziła samochód, miała nasunięty na oczy w ramach wyzwania kapelusz. "Bird Box Challenge podczas jazdy... rezultat łatwo przewidzieć. To zdarzyło się w poniedziałek na skutek jazdy z zasłoniętymi oczami po Layton Parkway. Na szczęście nikt nie został ranny" - czytamy na Twitterze policji z Layton.

Sierżant Travis Lyman, którego słowa przytacza portal KSL.com, stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że nigdy nie przypuszczał, że będzie musiał dawać podobne ostrzeżenia. Policjant zaapelował bowiem, by nie prowadzić z zasłoniętymi oczami. - To niewybaczalne - robić coś tak niebezpiecznego nie tylko dla siebie, ale też dla innych na drodze - zaznaczył.

Netflix apelował

Na nowy trend zareagowali ci, za sprawą których się rozwinął. Amerykańskie przedstawicielstwo Netfliksa już na początku stycznia zaapelował na Twitterze do fanów o rozwagę: „Nie wierzę, że muszę to powiedzieć, ale: PROSZĘ, NIE ZRÓBCIE SOBIE KRZYWDY PODCZAS BIRD BOX CHALLANGE” . Netflix podkreślił, że rok 2019 dopiero się zaczyna i nie najlepszym pomysłem byłoby skończenie w szpitalu z powodu memów. O jakich z kolei memach mowa? Zebraliśmy dla Was najpopularniejsze.

