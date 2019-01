Kilkumetrowe sople, samochody zasypane śniegiem po dach. Tak żyją mieszkańcy Saratowa

Zwisające z kilku pięter lodowe sople, które spokojnie mogłyby zabić człowieka, samochody ukryte pod ogromnymi zaspami, dachy budynków zarwane pod ciężarem śniegu – takich zdjęć nie brakuje na rosyjskim portalu społecznościowych VKontakte. Mieszkańcy leżącego nad Wołgą miasta Saratów zamieszczają w internecie fotografie lodowo-śnieżnych przeszkód i niedogodności, z którymi muszą się borykać.

Galeria:

Zima w Saratowie

Czasem to po prostu zdjecie pechowca, któremu samochód przymarzł do ulicy, innym razem ilustracja własnych problemów – gdy spadający sopel wybije przednią szybę w aucie. Jedno jest pewne, jeśli macie dość polskiej zimy, zerknijcie na „Typowy Saratów” . Szybko dojdziecie do wniosku, że tam zima to codzienna walka o przetrwanie. Strategii przetrwania jest kilka – na pewno pomaga poczucie humoru, uczenie się na błędach innych, niechodzenie pod soplami i parkowanie samochodów z dala od drzew. Kto wie - może nauki z Saratowa przydadzą się także w Polsce, gdy przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym atakiem zimy!

Czytaj także:

Światowy biegun zimna. Tak wygląda życie w miejscu, w którym temperatura spada do -52 stopni