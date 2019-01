Kilkumetrowe sople, samochody zasypane śniegiem po dach. Tak żyją mieszkańcy Saratowa

Zwisające z kilku pięter lodowe sople, które spokojnie mogłyby zabić człowieka, samochody ukryte pod ogromnymi zaspami, dachy budynków zarwane pod ciężarem śniegu – takich zdjęć nie brakuje na rosyjskim portalu społecznościowych VKontakte. Mieszkańcy leżącego nad Wołgą miasta Saratów zamieszczają w internecie fotografie lodowo-śnieżnych przeszkód i niedogodności, z którymi muszą się borykać.

Galeria:

Zima w Saratowie