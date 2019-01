Ivanka Trump szefową Banku Światowego? Według „Financial Times” jest jedną z kandydatek

Ivanka Trump w Białym Domu pełni obecnie funkcję doradczyni prezydenta. Od kiedy jej ojciec został najpotężniejszym politykiem Stanów Zjednoczonych, zastępowała już sekretarza stanu po dymisji Rexa Tillersona, czy reprezentowała swój kraj na G20 w Hamburgu pod nieobecność Donalda Trumpa. Amerykańskie media sporo pisały też o pomyśle powierzenia Ivance funkcji ambasadorki USA przy ONZ.

Tym razem „Financial Times” sugeruje, że prezydenta Stanów Zjednoczonych poważnie rozważa mianowanie córki szefową Banku Światowego. Dziennikarze podkreślają, że jak najbardziej ma do tego prawo. Jego decyzję w tej sprawie musi co prawda zatwierdzić jeszcze zarząd banku, ale przyjętym zwyczajem jest, że nie sprzeciwia się on wyborom prezydenta. Będące największym udziałowcem Banku Światowego Stany Zjednoczone mogą przeforsować swojego kandydata.

Bank Światowy

Funkcjonujący od 1944 roku Bank Światowy został stworzony w celu odbudowy krajów zniszczonych w latach II wojny światowej. Inną jego funkcją było wspieranie krajów rozwijających się. Nie jest to oczywiście zwykły bank, a bardziej instytucja udzielająca krajom członkowskim i zaufanym instytucjom długoterminowych pożyczek o niskim oprocentowaniu.

