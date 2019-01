Theresa May o głosowaniu w Izbie Gmin: Nadszedł czas, aby zapomnieć o gierkach

We wtorek w brytyjskiej Izbie Gmin odbędzie się głosowanie nad umową w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przypomnijmy – początkowo głosowanie ws. Brexitu miało odbyć się w grudniu ubiegłego roku. Theresa May zdecydowała się je przełożyć z obawy, że Izba Gmin i tak odrzuci rozwiązanie wypracowane podczas rozmów z przedstawicielami Unii Europejskiej. – Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to porozumienie jest dobre i uwzględnia wyniki referendum – stwierdziła Theresa May. BBC podawało wówczas, że sprzeciw wobec umowy zapowiadała cała opozycja oraz około 100 polityków z Partii Konserwatywnej. May dodała, że najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia tzw. mechanizmu awaryjnego, który dotyczy Irlandii Północnej.

„Nadszedł czas, aby zapomnieć o gierkach”

Jak podaje Reuters brytyjska premier Theresa May ostrzegła, że brak poparcia dla wypracowanego porozumienia ws. Brexitu będzie za sobą niósł negatywne konsekwencje dla Wielkiej Brytanii. Na łamach „Sunday Express" napisała, że „prawodawcy nie mogą zawieść ludzi, którzy w referendum opowiedzieli się za Brexitem". „Takie postępowanie byłoby katastroficznym i niewybaczalnym naruszeniem zaufania do naszej demokracji" – napisała brytyjska premier. „Moje przesłanie do parlamentu w ten weekend jest proste: nadszedł czas, aby zapomnieć o gierkach i zrobić to, co jest dobre dla naszego kraju" - dodała w dalszej części artykułu.

Jak podaje Reuters, jeżeli Theresa May przegra głosowanie w parlamencie, będzie miała trzy dni na zaproponowanie alternatywnego planu. Istnieje również możliwość rozwiązania sprawy poprzez tak zwany „no-deal-brexit”, czyli wyjście z Unii Europejskiej bez przyjęcia porozumienia.

