Strajk na niemieckich lotniskach. Odwołano loty z i do Polski

15 stycznia pracownicy kontroli lotów zrzeszeni w związku zawodowym sektora usług Verdi prowadzą strajk ostrzegawczy w związku z konfliktem płacowym. Domagają się wprowadzenia w całym kraju jednolitej stawki 20 euro za godzinę, co w przypadku niektórych stanowisk oznacza podwyżkę o 30 proc. Protesty są prowadzone m.in. na lotniskach w Hanowerze, Lipsku/Halle, Dreźnie, Bremie i Hamburgu. Według szacunkowych prognoz Niemiecki Związek Portów Lotniczych ADV, strajk dotknie co najmniej 220 tys. pasażerów. Konieczne było odwołanie wielu lotów, również z i do Polski.

Te loty z Polski zostały odwołane:

LH1367 Kraków - Frankfurt, planowana godzina odlotu 12.55

LH1377 Gdańsk - Frankfurt, planowana godzina odlotu 14.00

LH1357 Katowice - Frankfurt, planowana godzina odlotu 14.15

LH1373 Wrocław - Frankfurt, planowana godzina odlotu 14.20

LH1369 Kraków - Frankfurt, planowana godzina odlotu 18.15



Te loty z Niemiec do Polski odwołano: