Brytyjczycy szykują się na brexit. Kupują „zestawy survivalowe”

We wtorek Izba Gmin pochyli się nad wnioskiem dotyczącym brexitu. Chociaż do opuszczenia UE przez Wielką Brytanię zostały ponad dwa miesiące, to Brytyjczycy już szykują się na opuszczenie Unii Europejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. brexit boxy, które można nabyć przez internet.

Brexit box, który kosztuje 295 funtów (ponad 1400 zł), można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Emergency Food Storage. „Ten brexit box to świetny początek, aby pomóc ci przezwyciężyć obawy o brak jedzenia w sklepach po brexicie” – czytamy w opisie produktu. Co znajduje się w zestawie? W skład takiego zestawu wchodzi 60 porcji posiłków głównych, 48 porcji mięsa, filtr do wody oraz rozpałka. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, ponieważ w puszkach i małych paczkach zapakowano m.in. makaron z serem, kurczaka, i wołowinę z ziemniakami. Co ciekawe, termin ważności posiłków wynosi... 25 lat. Chętnych na brexit box nie brakuje. BBC przekazało, że sklep został uruchomiony w grudniu, a do tej pory sprzedano już ponad 600 zestawów. Brytyjczycy szykują się na opuszczenie Unii Europejskiej nie tylko kupując zapasy jedzenia. Część z nich jest aktywna w mediach społecznościowych, a na Facebooku powstały grupy, w których internauci dzielą się praktycznymi poradami dotyczącymi tego, jak przygotować się na „życie po brexicie”. Głosowanie nad porozumieniem We wtorek 15 stycznia w brytyjskiej Izbie Gmin głosowanie nad porozumieniem dotyczącym brexitu. Istnieje duża szansa, że forsowana przez Theresę May umowa zostanie odrzucona przez parlament. Przeciwko szefowej rządu opowiadają się bowiem nie tylko polityczni przeciwnicy, ale też członkowie jej własnego ugrupowania. Tak zwane „ważne głosowanie” to zwieńczenie pięciodniowej debaty, która toczona była na forum izby niższej brytyjskiego parlamentu. W trakcie promowania wypracowanych przez swój rząd rozwiązań, premier Theresa May wezwała polityków, by poparli porozumienie, gdyż w przeciwnym razie ryzykują „zawiedzenie Brytyjczyków". Ostatnia debata dotycząca warunków rozwodu Londynu i Brukseli rozpoczyna się przed godziną 14 czasu polskiego, zaś głosowanie spodziewane jest na godzinę 19. Wcześniej premier Theresa May odbyła posiedzenie gabinetu, a w poniedziałek zabiegała o poparcie torysów. W rozmowach chodziło zarówno i głosowanie za proponowanym przez nią projektem umowy o wyjściu z UE, jak i o polityczną deklarację poparcia. Czytaj także:

